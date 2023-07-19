مجلس أمناء الحوار الوطني يثمن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن «باتريك والباقر»

ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستخدام سلطاته الدستورية، بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهم باتريك زكي، ومحمد الباقر، في استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

مجلس أمناء الحوار الوطني يشكر الرئيس

وقال بيان لمجلس أمناء الحوار الوطني، إنه «إذ ينتهز مجلس أمناء الحوار هذه الفرصة، فإنه يتقدم إلى سيادة الرئيس بالشكر والتقدير على هذه القرارات، سواء في مضمونها أو في توقيتها، التي تؤكد مجددا ودائما على الثقة الكاملة في حرص الرئيس على توفير كل الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب مع دعوته له، كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل.

وتابع البيان: «يتطلع مجلس الأمناء إلى استمرار هذه الأجواء الإيجابية باستمرار، وإصدار سيادته المزيد من هذه القرارات المماثلة، التي تؤكد المضي نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة راسخة».