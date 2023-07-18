عضو أمناء الحوار الوطني: استئناف الجلسات العامة الثلاثاء المقبل

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني، أنهى جلساته التحضيرية لاستئناف جلسات الحوار العامة.

جلسات الحوار الوطني تبدأ بالاقتصادي

وأوضح الدكتور عمرو هاشم ربيع، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن استئناف جلسات الحوارالوطني العامة، الثلاثاء المقبل، وتبدأ بالمحور الاقتصادي، وذلك بمشاركة جميع الخبراء والجهات المعنية، مشيرا إلى تشكيل لجان متخصصة لفحص التوصيات التي تقدم خلال الجلسات العامة وانتقاء ما هو أفضل وأصلح منها لعرضها على مجلس الأمناء ورفعها لرئيس الجمهورية.

وبسؤاله عن طبيعة عمل جلسات الحوار المقر عقدها خلال الأيام المقبلة، قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «عمل الجلسات المقبلة سيكون مطابقا للجلسات الماضية بنسبة كبيرة؛ إذ أنه سيكون هناك حوكمة لإدارة وقت الجلسة للمتحديثن من داخل القاعة تهدف لاستماع جميع الآراء دون أي نقصان وعدم تكرار التوصيات المتشابهة.

27 جلسة للحوار الوطني حتى الآن

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد ما يزيد على 27 جلسة حوارية عامة؛ ناقش خلالها المحاور الثلاث «السياسية والاقتصادية والاجتماعية» بمشاركة جميع الأحزاب والقوى الوطنية والخبراء المعنيين.