النائبة ضحى عاصي: قرار الرئيس بالعفو عن باتريك زكي ومحمد الباقر «خطوة عظيمة»

قالت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، وعضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن مجموعة جديدة من الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، خطوة عظيمة.

وأضافت «ضحى» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه منذ أن تم إعلان إطلاق لجنة العفو الرئاسية، كان الأمر مبشرا بشكل كبير يدل على أننا في الجمهورية الجديدة نبحث مساحة واسعة من مساحة الرأي ومن حرية التعبير.

وأشارت إلى أن لجنة العفو قدمت خلال الفترة الماضية الكثير من العمل، خاصة أن هذه لم تكن المجموعة الأولى التي يتم العفو عنها، ولكن كان هناك العديد من المجموعات التي خرجت تباعا خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، والذين كان من أبرزهم الباحث باتريك زكي والمحامي محمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.