عضو «العفو الرئاسي»: ثورة 30 يونيو أهم حدث في التاريخ الحديث

أكد كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، أنَّ ثورة 30 يونيو تعد أهم الأحداث التي مرت على مصر في التاريخ الحديث، مشبها إياها بالعملية الجراحية الضرورية لاستئصال ورم خبيث من جسد الوطن.

السقا: ترابط الشعب المصري خلال ثورة 30 يونيو

وأضاف «السقا» في كلمته للتغطية الخاصة لقناة dmc، أنَّ ثورة 30 يونيو من اللحظات التي رأينا فيها ترابط الشعب المصري باختلاف توجهاته وأيديولوجياته.

وقفة الشعب المصري في وجه الإخوان بـ30 يونيو

وتابع عضو لجنة العفو الرئاسي: «الشعب المصري وقف صفا واحدا في وجه جماعة الإخوان في 30 يونيو.. وقفة رجل واحد للتصدي لمحاولة اختطاف مصر وتغييرها وتزييف هويتها»، قائلاً: «الشعب المصري نجح في معالجة السرطان الذي كان يسري في جسد مصر».