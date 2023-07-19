المستشار محمود فوزي: عفو الرئيس عن باتريك زكي ومحمد الباقر استجابة سريعة لمناشدتنا

علق المستشار محمود فوزي رئيس اللجنة الفنية للحوار الوطني، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، من بينهم باتريك زكي ومحمد الباقر، في إطار استخدام الرئيس لسلطاته الدستورية، واستجابةً لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

باتريك زكي شاب في مقتبل عمره

وقال «فوزي»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، مع الإعلامي هشام عبدالتواب: «مضمون القرارات إيجابي، باتريك زكي شاب في مقتبل عمره حُكم عليه، وأصدر مجلس الأمناء مناشدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث استخدم صلاحياته الدستورية في تقرير العفو عن هذا الشاب حرصا على مستقبله المهني والوظيفي في بادرة كريمة منه».

الرئيس السيسي لم يتأخر عن الاستجابة

وأضاف: «توجد حالات أخرى شغلت الرأي العام، والرئيس عبدالفتاح السيسي لم يتأخر عن الاستجابة ومجلس أمناء الحوار الوطني يقدر تماما ونشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه المتابعة وهذه الاستجابات الكريمة والسريعة، ونحن لا نتعجب، لأن الرئيس السيسي هو من دعا الحوار وهو صاحب الحوار ويشجع عليه ويدفع بالحوار للأمام».

وتابع أن هذه القرارات لا تصب إلا بشكل إيجابي في صالح دعم الحوار ودعم الأجواء الإيجابية وبناء الثقة بين جميع الأطراف لبناء مستقبل أفضل للدولة المصرية.