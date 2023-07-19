طارق رضوان يثمن قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم

ثمن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العفو عن عدد من الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية واجبة النفاذ.

وقال النائب طارق رضوان في تصريحات صحفية، إن الصادر بحقهم قرار العفو من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هما باتريك زكي ومحمد الباقر.

وأشار إلى أن الرئيس استخدم سلطاته الدستورية في إصدار قرار جمهوري بالعفو عنهم.

رضوان: قرار الرئيس يأتي استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني

وشدد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن قرار الرئيس السيسي يأتي استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية، مبينا حرص القيادة السياسية على استكمال مجريات الحوار الوطني والخروج بنتائج لخدمة الملفات الرئيسية للدولة المصرية.

وأوضح أن الدولة المصرية ماضية في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في ضوء ما يكفله الدستور والقانون.

وقال إن القيادة السياسية مهتمة بكافة الأمور الخاصة بملف حقوق الإنسان في مصر.