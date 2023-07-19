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المستشار محمود فوزي يشيد بقرار الرئيس السيسي بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم

كتب:

شريف سليمان
06:32 م | الأربعاء 19 يوليو 2023
المستشار محمود فوزي رئيس اللجنة الفنية للحوار الوطني

المستشار محمود فوزي رئيس اللجنة الفنية للحوار الوطني

أشاد المستشار محمود فوزي رئيس اللجنة الفنية للحوار الوطني، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، من بينهم باتريك زكي ومحمد الباقر، في إطار استخدام الرئيس لسلطاته الدستورية، واستجابةً لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

فوزي: متابعة دقيقة من الرئيس السيسي لكل ما يدور 

وقال «فوزي»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «اكسترا نيوز»، مع الإعلامي هشام عبدالتواب: «كالعادة يفاجئ الرئيس السيسي الجميعَ بالمتابعة الدقيقة لكل ما يدور والاستجابة الكريمة والسريعة والعاجلة».

بناء توافقات في إطار الحوار الوطني

وأضاف: «نحن في أجواء الحوار الوطني، ويتم بناء توافقات واتفاق ونظرة إيجابية للمستقبل، فالدولة اتجهت منذ سنة وأكثر لبناء هذه الأجواء، والرئيس السيسي استخدم السلطة الدستورية المقررة له في العفو عن عدد من المحكوم عليهم، وهذا الأمر سلطة دستورية خالصة ومطلقة للرئيس عبدالفتاح السيسي يستطيع أن يستخدمها أو لا يستخدمها».

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