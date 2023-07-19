عضو لجنة العفو الرئاسي: الإفراج عن باتريك زكي ومحمد الباقر يثبت جدية الحوار الوطني

توجه كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي بالشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستجابته السريعة لمطالب القوى السياسية ومجلس أمناء الحوار الوطني، وإعمال سلطاته الدستورية، بإصداره قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، أبرزهم الباحث باتريك زكي والمحامي محمد الباقر.

وثمّن عضو لجنة العفو موقف الرئيس، مؤكدا أنه يثبت مدى جدية الحوار الوطني، ودعم القيادة السياسية للمطالب المشروعة للقوى السياسية، ويؤكد مدى حرص الرئيس على استكمال مجريات الحوار الوطني من أجل التوافق على مخرجات تخدم المواطن والدولة المصرية.

وأضاف «السقا» في تصريح لـ«الوطن» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الحوار الوطني وأي مقترحات أو مطالبات تخرج عنه لحظة بلحظة، ويستجيب لها بشكل فوري، وهذا يعطي دافعًا إضافيًا قويًا حتى يتطلع الحوار إلى مزيد من التوافق بين أطرافه حول مختلف القضايا والموضوعات التي تهم الشعب المصري، وتمثل أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة.