حبس شخصين سرقا مشغولات ذهبية من داخل شقة بالشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الشروق، كما أمرت بسرعة التحريات للوقوف على نشاطهما الإجرامي واستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما حضر شاب إلى قسم شرطة الشروق لتحرير محضر بسرقتة شقته بأسلوب «المغافلة».

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين علما بعدم وجود أي شخص داخل المنزل وخططا لدخوله، وسرقا الشقة وفرا هاربين وقاما ببيع المسروقات المشغولات الذهبية لدى عميلهما «سيئ النية عامل بمحل للمشغولات الذهبية» تم ضبطه وبحوزته المشغولات الذهبية المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي أصدرت القرارات السابقة.

تعرف على العقوبة

يقول المحامي أيمن محفوظ الخبير القانوني، إن المادة 318 من قانون العقوبات، تعاقب من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.