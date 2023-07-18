إحالة متهمين بسرقة بطاريات السيارات في الأميرية لـ«الجنايات»

قرر المحامي العام لنيابة شمال القاهرة، بإحالة شخصين للمحاكمة الجنائية، كونا تشكيلا عصابيا لسرقة بطاريات السيارات، إذ يستهدفان السيارة المركونة بالشارع، ويستوليان على بطاريتها، ويبيعان المسروقات لمالك محل خردة في الأميرية، مع استمرار حبس المتهم لتحديد نظر أولى جلسات محاكمته أمام دوائر الجنايات.

تفاصيل الواقعة

وترجع التفاصيل، عندما كشفت «الداخلية»، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من سائق، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة البطارية الخاصة بسيارة «ميكروباص» ملكه، حال توقفها أسفل العقار سكنه، بإجراء التحريات، وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد مرتكبيها، وتبين أنهما شخصين، لهما معلومات جنائية وأمكن ضبطهما.

سرقة البطاريات من داخل السيارات

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، كما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة البطاريات من داخل السيارات بذات الأسلوب، وأقرا بارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كل البطاريات المستولى عليها لدى عميلهما «سيئ النية»، صاحب محل خردة مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق، وباستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

تعرف على العقوبة

يقول المحامي أيمن محفوظ الخبير القانوني، إن المادة 318 من قانون العقوبات، تعاقب من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.