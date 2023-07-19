تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال تطوير شبكة الصرف الصحي بالمقطم

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنا مع تنفيذ أعمال مشروع تطوير شبكة الصرف الصحي بمنطقة المقطم.

وأشارت الإدارة إلى إنشاء غرفة «استقبال» بمسطح محور مصطفى النحاس (مسطح كوبري مصطفى النحاس- حسن المأمون) المتجه لمحور عباس العقاد، فيما بعد تقاطع حسن المأمون مع محور مصطفى النحاس أمام مأمورية الضرائب، مع غلق المأوى الدوراني أسفل الكوبري.

موعد التحويلات المرورية الجديدة

وأكدت أن التحويلات الجديدة تبدأ اعتبارا من الساعة 12 صباحا «بعد منتصف الليل» يوم الخميس الموافق 20-7-2023م ولمدة 45 يوما «ليلا ونهارا»، مما يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

- المتجه لمحور مصطفى النحاس من محور حسن المأمون يسلك يمينا باتجاه شارع الشيخ محمد النادي، فيسارا باتجاه شارع إبراهيم زيدان فمحور مصطفى النحاس.

- غلق المأوى الدوراني أسفل كوبري حسن المأمون واستكمال سير المركبات باتجاه كوبرى المعصراوي فالدوران والعودة.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء مؤمن سعيد، مدير المرور، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة، لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.