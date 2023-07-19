محافظ أسيوط: تنفيذ 150 مشروعا بالصرف والمياه بتكلفة 15 مليار جنيه

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، لقاءًا حواريًا موسعًا، بديوان عام المحافظة، مع أكثر من 400 شاب وفتاة من أعضاء الكيانات الشبابية التابعة للمديرية وتكريم المتميزين في الأنشطة الشبابية والرياضية وممثلي الكيانات الشبابية، ضمن اللقاءات والجلسات الحوارية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة تحت عنوان «الجمهورية الجديدة – حياة كريمة»، تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة في كل القطاعات ورؤية مصر 2030 .

المشروعات التنموية والخدمية

واستعرض محافظ أسيوط، خلال اللقاء، أهم الإنجازات التي تحققت على أرض المحافظة في كافة القطاعات وبخاصة المشروعات التنموية والخدمية التي تم جرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، لافتًا إلى إنه جاري العمل بعدد 2000 مشروع بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه حتى الآن منها أكثر من 150 مشروعا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 15 مليار جنيه منها 9 محطات معالجة موزعة على مراكز المحافظة المختلفة.

أوضح المحافظ أن أهم الإنجازات هي تنفيذ مجمعات خدمة المواطنين والمجمعات الزراعية ومراكز تنمية الأسرة ومشروعات «سكن كريم»، ومشروعات الغاز الطبيعي والاتصالات الطرق ولأول مرة مراكز التأهيل الاجتماعي وتنمية الأسرة، التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة، لافتًا إلى إنه يجرى إحلال وتجديد ورفع كفاءة 82 مركز شباب بتكلفة 266 مليون جنيه بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بمبادرة حياة كريمة، فضلاً عن استمرار العمل في إحلال وتجديد عدد 5 مستشفيات مركزية وهي «منفلوط وديروط وحميات ديروط وساحل سليم وأبنوب»، لتصبح مستشفيات نموذجية استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالإضافة إلى إحلال كلي وتطوير أكثر من 139 وحدة صحية على مستوى القرى والمركز.

ذوي الهمم

وأعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل لمساعدة الأسر والشباب وذوى الهمم لفتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ومساعدتهم على فتح معارض لتسويق منتجاتهم وتبنيه لمبادرة القرى المنتجة بمراكز المحافظة المختلفة، ومساعدة الأهالي وصغار الحرفيين على تسويق منتجاتهم وفتح منافذ تسويقية لهم بمراكز الشباب وبكافة القطاعات داعيًا الشباب ومؤسسات المجتمع المدني، إلى المشاركة في المبادرة وإقامة مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى والالتحاق بالبرامج التدريبية التي يجرى تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات لتأهيل الشباب لسوق العمل.

دعم مقترحات الشباب

وأعلن المحافظ دعمه الكامل لمقترحات الشباب الخاصة بتكثيف الرحلات الميدانية والزيارات للمشروعات القومية والتنموية التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، لتنمية وعي الشباب بالإنجازات التي تتم على ارض المحافظة في كل القطاعات، للحفاظ على تلك المكتسبات واستدامتها، مؤكدًا أنه سيكون هناك لقاءا مستمر للتواصل مع الشباب بمختلف مراكز المحافظة.