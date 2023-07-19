التيار الإصلاحي الحر يثمن قرار الرئيس بالعفو عن بعض المحكوم عليهم

ثمن التيار الإصلاحي الحر، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واستخدام سلطاته الدستورية بإصدار قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر.

العفو عن باتريك زكي ومحمد الباقر

وكان التيار الإصلاحي الحر أصدر بيانا رسميا بالأمس يناشد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستخدام صلاحياته المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الطوارئ، التي تعطيه الحق في الإفراج عن الناشط الحقوقي باتريك زكي، المحكوم عليه من محكمة أمن طوارئ اليوم الثلاثاء 18 يوليو، بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة نشر معلومات كاذبة.

قرار جمهوري بالعفو عن المحكوم عليهم

والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، من بينهم باتريك زكي ومحمد الباقر.

جاء ذلك في إطار استخدام الرئيس لسلطاته الدستورية، واستجابةً لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.