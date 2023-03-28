التيار الإصلاحي الحر يثمن استجابة الرئيس السيسي لمقترح الحوار الوطني

أشاد المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر المكون من أحزاب الجيل والاتحاد والإصلاح والنهضة ومصر القومي، بسرعة استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمقترح الذي رفعه له مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه الأخير، ويقضي بإدخال تعديل تشريعي على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يسمح بمد الإشراف الكامل لأعضاء الجهات والهيئات القضائية على كل مراحل عمليات التصويت والفرز في الانتخابات العامة، والذي حدده الدستور بمدة 10 سنوات تنتهي في العام المقبل 2024.

التيار الإصلاحي: استجابة الرئيس أخرست الألسنة

وأشار التيار الإصلاحي الحر في بيانه، إلى أن الاستجابة الفورية للرئيس على هذا المقترح بتعديل تشريعي بعد أقل من 24 ساعة من إعلانه، أخرس كل الألسنة التي تقول بصورية الحوار، وأنه سيتحول إلى مكلمة، ولن يترجم الى قرارات تنفيذية أو تعديلات تشريعية مما يفتح باب واسع للأمل لدى كل المخلصين في أن يكون الحوار ثريا وعميقا ويقدم حلولا لكل القضايا والتحديات التي يواجهها الوطن.

وثمن المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر رد الرئيس السيسي على توصية مجلس الأمناء بنفسه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وتوضيحه موافقته وإصدار توجيهاته للحكومة والأجهزة المعنية بدراسة الاقتراح والإجراءات اللازمة لتنفيذه.

التيار الإصلاحي: الرئيس أكد للجميع متابعته الدقيقة لمناقشات الحوار

وأشار إلى أن المنشور الذي كتبه الرئيس عبد الفتاح السيسي على صفحته الرسمية على «فيس بوك»، ثمن فيه مناقشات مجلس أمناء الحوار الوطني قد وضع النقاط على الأحرف وأكد للدنيا كلها متابعة الرئيس الدقيقة لمناقشات مجلس الأمناء وحرصه على إنجاح الحوار الوطني ليكون بالفعل بما يسفر عنه من رؤية متكاملة وواضحة في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية عنواناً للجمهورية الجديدة.