«التيار الإصلاحي» يطالب الحوار الوطني بتحديد مواعيد اجتماعات اللجان الفرعية

دعا المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر المكون من رؤساء أحزاب الجيل الديمقراطي والاتحاد والإصلاح والنهضة ومصر القومي، كلا من المنسق العام للحوار الوطني ومجلس الأمناء إلى ضرورة الالتزام ببدء الحوار الوطني في الموعد الذى تم تحديده من قبل في الثالث من مايو المقبل.

التيار الإصلاحي يطالب ببدء الحوار الوطني في موعده

وطالب المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، بأن يحدد الحوار الوطني في اجتماعه اليوم مواعيد اجتماعات اللجان الفرعية المنبثقة عن المحاور الثلاث، على أن تكون تلك الاجتماعات بالتوزاي أي أن تجرى المناقشات بالرؤى المقدمة من الأحزاب السياسية وقوى المجتمع الأهلي والشخصيات العامة حول الموضوعات المدرجة في اللجان الفرعية للمحاور الثلاثة في وقت واحد، وذلك حتى يمكن الانتهاء من مناقشات موضوعات تلك اللجان في وقت زمني محدد والتوافق عليها وتحديد كيفية معالجتها ورفع ما انتهت إليه إلى رئيس الجمهورية.

وأكد التيار الإصلاحي الحر، مشاركته في مناقشة موضوعات اللجان الفرعية والفنية التسعة عشر، مشيرًا إلى أنه قدم أوراقًا إلى المنسق العام والأمانة الفنية برؤيته في كل العناصر الـ123 التي تتضمنها قضايا اللجان الفنية الفرعية شاملة بيان بأسماء ممثلي التيار الذين سيقومون بعرض رؤيته في قضايا تلك اللجان مصحوبا بالسيرة الذاتية لكل منهم.

التيار الإصلاحي يدعو بارتفاع مستوى الأماني الوطنية خلال الحوار الوطني

وشدد على أنه مع اشتراكه في مناقشة كل القضايا التى حددها مجلس الأمناء كجدول أعمال للجان الفنية، إلا أنه سيركز على قضايا معينة في المحاور الثلاثة وستكون لها الأولوية وسيحددها في بيانات لاحقة.

كما دعار التيار الإصلاحي الحر، الأحزاب والكيانات السياسية ومنظمات المجتمع الأهلي وكل المشاركين في الحوار الوطني، بأن يرتفعوا إلى مستوى الأماني الوطنية المرجوة من الحوار الوطني وأن يعتبروه مرحلة فاصلة وجديدة تجدد بها الدولة نفسها من خلال تلك الرؤى العملية، التي تقدم حلولًا لمواجهة التحديات التي تواجه بلادنا وحل المشاكل الحالية التى باتت تؤرق الوطن والمواطن.