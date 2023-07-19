وكيل «طاقة النواب»: قرارات العفو الرئاسي تؤكد حرص الدولة على مستقبل أبنائها

قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن عدد من الصادر بحقهم أحكام قضائية واجبة النفاذ يؤكد حرص القيادة السياسية على توفير مناخ إيجابي يتناسب مع حالة الحوار الوطني.

وأكد الجبلاوي، خلال تصريحات له اليوم، أن الدولة تعمل جاهدة على الاهتمام بملف حقوق الإنسان بمصر، مشيرا إلى أن قرارات العفو الرئاسي تدخل الفرحة والبهجة في بيوت وأسر المصريين، كما أنها تأكيد على حرص الرئيس على مستقبل أبنائه، مشيدا بقرار العفو.

وشدد وكيل طاقة النواب على أن قرار العفو الرئاسي يؤكد الدور الكبير الذي يلعبه الحوار الوطني وجديته والاستجابة لمطالبه، موضحا أنه في خلال 24 ساعة من طلب القائمين علي الحوار، الإفراج عن عدد من الشباب تمت الاستجابة بالفعل في وقت قليل، ما يؤكد الدور الكبير الجاد الذي يلعبه الحوار الوطني.