ربيع: العفو الرئاسي عن «باتريك والباقر» يؤكد وقوف الحوار الوطني على أرض صلبة

ثمن الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن مجموعة من الأشخاص الصادر بحقهم أحكام قضائية، استجابة لدعوة الحوار الوطني أمس.

الحوار الوطني

وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، إن قرارت العفو الرئاسية التي صدرت مؤخرا بحق سجناء الرأي تدفع من عجلة الحوار الوطني، وتؤكد أن الحوار يقف على أرض صلبة وملموسة.

ودعا عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الجهات المعنية بالتوسع في إصدار قائمة العفو الرئاسي تجاه سجناء الرأي، حتى نقطع الطريق على المتربصين بمصر باتخاذهم وسيلة للهجوم على الدولة المصرية.

لجنة العفو

وثمن عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، مجهودات لجنة العفو الرئاسي، التي تم توسيع اختصاصاتها منذ عام 2022، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، منوها بأنها مجهودات ملموسة وتدعم عملية نجاح الحوار الوطني.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن عدد من السجناء الصادر بحقهم أحكام قضائية، من بينهم الناشط السياسي، باتريك جورج، والمحامي الحقوقي، محمد الباقر.