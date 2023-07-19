نائب محافظ الوادي الجديد تعقد اجتماعا مع لجنة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة؛ لمتابعة موقف المشروعات المتقدمة بالفئات المختلفة للمسابقة في دورتها الثانية.

تقديم 178 مشروع أخضر على مستوى المراكز

وأشادت، نائب محافظ الوادي الجديد، بعدد المشروعات المتقدمة بالمبادرة حتى الآن والبالغ عددها 178 مشروعا على مستوى المحافظة بالفئات الستة، وتطرّق الاجتماع لمناقشة مقومات نجاح المشروعات وما أسفرت عنه الزيارات الميدانية لأعضاء اللجنة للمشروعات المختلفة.

نائب محافظ الوادي الجديد: استكمال معاينة وحصر المشروعات الخضراء

ووجّهت، نائب محافظ محافظة الوادي الجديد، باستكمال معاينة المشروعات على أرض الواقع وحصر جميع المشروعات المتقدمة خلال الفترة المقبلة؛ لتحديد المشروعات المستوفية للمعايير المطلوبة وتحديد المشروعات المتميزة بكل فئة على مستوى مراكز المُحافظة، كما أكّدت تسجيل كافة المقترحات والملاحظات؛ لدعم وتشجيع أصحاب المشروعات المتقدمة وتقديم كافة التيسيرات الممكنة لتحقيق النتائج المرجوة من قبل المتقدمين من المشروعات الخضراء الذكية لضمان الفوز بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية كالعام الماضي.