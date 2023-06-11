جهود محافظة القاهرة لدعم «المشروعات الخضراء»: ندوات تعريفية ودعوات للمشاركة

وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بعقد عدد من الندوات التعريفية بالمبادرة لعرض أهم مشكلات المناخ التي تواجه مصر والعالم، من خلال إيجاد حلول وطرق للتكيف معها من خلال إلقاء الضوء على أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وكيفية التعامل مع المنصة الخاصة بالمبادرة وكذلك الفئات المستهدفة للمبادرة ومعايير تقييم المشروعات المقدمة.

نشر الوعي البيئي

وأشارت إلى أنَّه في ظل حرص الدولة المصرية على نشر الوعي البيئي بين المواطنين وتفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة في المشروعات المتعلقة بالبيئة، ورفع الوعي لدى المواطن بخطورة الاحتباس الحراري والانبعاثات الكربونية وكل صور التلوث البيئي، تهدف المبادرة الى تقديم مبادرة غير مسبوقة عالمياً تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع مع تأكيد جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف، ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، من الداخل والخارج إضافة الى تمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة وإدماج كل أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي.

التقديم إلكتروني

وأوضحت أنَّ التقدم للمشاركة في المبادرة متاح للشركات والأفراد والمؤسسات إلكترونياً من خلال رابط التسجيل على ان تستوفي المشروعات كل الشروط، ويتم تقييم المشروعات وفقاً لخمسة معايير في كل الفئات بالإضافة لمعيار سادس مخصص لفئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة منها المكون الأخضر والتكنولوجي والجدوى الاقتصادية والقابلية للتمويل والتوسع والتكرار وهو المعيار الذي يركز على قابلية المشروع للتكرار على نطاق أوسع أو في مواقع جغرافية مختلفة لتحقيق أهداف مستدامة والاثر المستدام وهو المعيار الذي يركز على مدى الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الإيجابي للمشروع على المجتمع والنطاق الذي ينفذ فيه، وأخيرا التمكين وتكافؤ الفرص وهو المعيار الذي يركز على مدى استفادة ومشاركة المرأة من المشروع وتعزيز المساواة بين الجنسين.

وعقدت المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة عدة ندوات تعريفية بالمبادرة شملت ندوة بحي حلوان بمشاركة احياء المعصرة و15 مايو وندوة نظمها حي المعادي بمشاركة احياء البساتين و دار السلام وطره و ندوة بحي التبين وأخرى بنطاق حي مصر القديمة بمشاركة حي السيدة زينب تخللت الرد على الاستفسارات في كيفية التقديم للمشروعات والفئات المستهدفة من خلال عرض تقديمي لكل المعلومات الخاصة بالمبادرة والدخول على منصة التقديم، وكيفية إدخال البيانات من خلال الرابط http://www.sgg.eg في الفترة من اول ابريل الجاري وحتى نهاية يونيو بعد مد فترة التقديم مع عرض لعدد من نماذج المشروعات الفائزة والتي تمّ ترشيحها خلال الدورة السابقة.