«القومي لحقوق الإنسان»: قرارات العفو الرئاسي دليل على اتساع الجمهورية الجديدة للجميع

قال محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القرار الرئاسي الذي صدر منذ قليل بالعفو عن باتريك زكي ومحمد الباقر ومجموعة أخرى من المحبوسين، يدل على حرص القيادة السياسية على إتاحة فرصة جديدة لهم.

الرئيس يستعمل صلاحياته الدستورية

وتوجه عضو القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن» بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على استجابته واستخدامه لسلطاته الدستورية لإتاحة فرصة حياة جديدة أمام الشباب المصري الذي يستحق الفرصة.

كما أكد أن هناك العديد من القوة الخفية التي تعمل في صمت من أجل نصرة الوطن المصري وبناء جمهورية جديدة تتسع للجميع، وتتقبل الاختلاف، وتتخذ من حقوق الإنسان شعارا ودستورا واستراتيجية عمل، ويؤكد على ذلك قرارات العفو، وعمل اللجنة والحوار الوطني.

قرار العفو الرئاسي

والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استخدم سلطاته الدستورية وأصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.