تعرف على موعد أول محرم 1445 في السعودية

يرغب عدد كبير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية في معرفة موعد أول محرم 1445 في السعودية، وذلك للاستمتاع بالعطلة الرسمية والاحتفال بالسنة الهجرية الجديدة.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، أنه جري استطلاع هلال محرم 1445هـ ، أمس الاثنين، أي 29 من شهر ذي الحجة 1444، على أن يكون اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر ذي الحجة، وموعد أول محرم 1445 في السعودية ودولة الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر، هو غدا الأربعاء.

أول محرم 1445 في السعودية

وبحسب الصحف السعودية، يعتمد موعد أول محرم 1445 في السعودية، على تحري هلال شهر محرم الهجري، عن طريق هيئة الرؤية الشرعية في المملكة العربية السعودية لتحديد بداية العام الهجري الجديد كل عام؛ إذ أن اليوم الذي يجري فيه التحري، عن أول أيام السنة الهجرية، في شهر ذي الحجة على المعايير الشرعية، وفقا للحسابات الفلكية.

أول محرم 1445 في السعودية.. رأس السنة الهجرية

يذكر أن أول محرم 1445 في السعودية، وهو رأس السنة الهجرية، سميت بهذا الاسم نسبة إلى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مدينة مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

وكان العرب يعتمدون بشكل كامل على الأشهر القمرية لتحديد ومعرفة التاريخ، وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، اعتمد المسلمون على تقويم خاصا بهم هو «الهجري»، وتحديد التواريخ في السنة الـ17 للهجرة، ويبدأ التقويم الهجري بشهر محرم وينتهي بذي الحجة.