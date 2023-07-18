مواعيد إجازة رأس السنة الهجرية 2023 في السعودية.. عطلة رسمية مدفوعة الأجر

يتابع كثيرون، من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، مواعيد إجازة رأس السنة الهجرية 2023 في السعودية، التي تكون عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاعين الخاص والحكومي، وفرصة للقاءات الأسرية للاحتفال ببداية العام الهجري.

وفيما يلي، تعرض «الوطن» مواعيد إجازة رأس السنة الهجرية 2023 في السعودية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، في السطور التالية:

مواعيد إجازة رأس السنة الهجرية 2023 في السعودية

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن أول أيام شهر محرم للعام الهجري الجديد ستكون غدًا الأربعاء، الموافق 19 يوليو الجاري، بينما أعلنت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية، أن مواعيد اجازة رأس السنة الهجرية 2023 ستكون يوم الأربعاء 19 يوليو، الذي يوافق الأول من شهر محرم 1445.

مع العلم أنه في نهاية اليوم الثلاثاء، 19 يوليو، سيتم تأكيد موعد إجازة رأس السنة الهجرية في المملكة العربية السعودية، من السلطات المختصة بهذا.

العطلات الرسمية في السعودية

ويحصل العاملون بالقطاعين الحكومي والخاص، سواء من المواطنين أو المقيمين على عدة عطلات رسمية في السعودية خلال العام، وهي عطلة رأس السنة الهجرية، وإجازتي يوم التأسيس واليوم الوطني، وعيد الفطر وعيد الأضحي، مع العلم أن التقويم المعمول به في المملكة هو التقويم الهجري فقطـ، لذلك يتم التأكيد عن موعد العطلات الرسمية قبلها بفترة قصيرة، إذ إن الشهور الهجرية تعتمد على دورة القمر، واستطلاع الهلال في اليوم الـ29 من الشهر العربي.