رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من أمير قطر للتهنئة بعيد الأضحى

كتب:

محمد أبو عمرة
12:58 م | الإثنين 26 يونيو 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والذي أعرب عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لمصر، حكومةً وشعباً، كل الخير والتقدم والرخاء.

في حين أعرب الرئيس السيسي، عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على دولة قطر الشقيقة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

اقرأ المزيد:

رئيس الوزراء يؤكد أهمية مباحثات السيسي مع القادة والرؤساء في فرنسا

 وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى: نستلهم منه معنى الفداء

عضو بـ«الأعلى للثقافة»: ملف البيئة يحظى باهتمام كبير من الرئيس السيسي

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى: اللهم وفقه لما فيه خير البلاد

مدبولي يهنئ السيسي بعيد الأضحى: نعاهدكم على مواصلة مسيرة التنمية
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.