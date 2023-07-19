مبادرة «رعاية النشء» بالتنسيقية تبحث تعزيز التعاون مع «قومي المرأة»

بحثت مبادرة «رعاية النشء» بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سبل تعزيز التعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة، لتفعيل برامج تنمية وتطوير مهارات النشء ومعالجة المشاكل التي يتعرض لها الأطفال في المجتمع.

رعاية النشء إحدى مبادرات مشروع البناء المتعدد الذي أطلقته التنسيقية

وقال بيان للتنسيقية: «رعاية النشء، إحدى مبادرات مشروع البناء المتعدد، الذي أطلقته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن استراتيجيتها لعام 2023، وذلك إلى جانب مبادرات التماسك الأسري، والصحة النفسية، ومسار العائلة المقدسة، وهيئة تنمية الصعيد».

وفد التنسيقية يلتقي أمين عام المجلس القومي للطفولة

والتقى وفد التنسيقية، الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، واطلع على أبرز بنود الاستراتيجية، التي سيتم إطلاقها بعنوان «الاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة».

وأبدت نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس، ترحيبها بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في إطار تكثيف الجهود لرعاية وحماية النشء، كما أشادت باهتمام التنسيقية بملف الطفولة، الذي بدأ مؤخرا خلال العرض المسرحي لمبادرة «ابني أديبا» بشأن توعية الأطفال بأهداف التنمية المستدامة.

وتطرق اللقاء أيضا إلى بحث التعاون في وثيقة التأمين التعليمية للطفل، ومشروعات قوانين تهدف إلى تنمية مهارات النشء، وتنظيم ورش عمل وموائد مستديرة لتوعية الفئات المستهدفة، وتحقيق الاستفادة القصوى من السياسات والبرامج الخاصة بالطفولة والأمومة بمصر.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كلا من؛ النائبة رحاب عبد الغني، مسئول المبادرة، والنائبة هدي عبد الستار عمار، والنائب محمد طارق، أعضاء مجلس النواب، وهدير زيدان ودينا المقدم ويوستينا رامي ونور الشيخ، أعضاء التنسيقية.