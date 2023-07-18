«التنسيقية» تهنئ الشعب المصري بمناسبة رأس السنة الهجرية

تقدّمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص التهاني للأمة الإسلامية والعربية والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445هـ.

وأوضحت التنسيقية: «إذ تحتفل الأمة الإسلامية بمناسبة رأس السنة الهجرية؛ ندعو الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة والكريمة على مصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية والعربية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير».

غدا الأربعاء أول أيام العام الهجري الجديد

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أمس، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر ذي الحجة من العام الهجري 1444، وأنّ بعد اليوم الأربعاء، الموافق 19 يوليو من عام 2023، هو أول أيام شهر المحرم، للعام الهجري الجديد 1445.

وتابعت دار الإفتاء، أنّ الإعلان عن بداية العام الهجري الجديد، جاء بعد استطلاع هلال شهر المحرم لعام 1445 هجريا، من خلال اللجان الشرعية والعلمية التي تنتشر في أنحاء الجمهورية، بعد غروب شمس اليوم الاثنين، 17 يوليو لعام 2023، الذي يوافق 29 من شهر ذي الحجة، لعام 1444 هجريا.