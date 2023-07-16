مفوضة الطاقة بالاتحاد الأفريقي: القمة التنسيقية تأتي استكمالا للإصلاح الهيكلي

قالت الدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقي، إنه وفقا لإجراءات الاتحاد الإفريقي، تُعقد قمتان، الأولى في شهر يناير لتُبحث بها العديد من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بينما القمة التنسيقية تجرى بفصل الصيف مع المنظمات الإقليمية الإفريقية والتجمعات الاقتصادية الإفريقية بغرض التوافق حول الملفات والبرامج في القارة السمراء.

8 منظمات إقليمية بأفريقيا

وأضافت «أبو زيد»، خلال لقائها على هامش فعاليات قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن أفريقيا تضم 5 أقاليم «شمال، جنوب، شرق، غرب، وسط»، فضلا عن 8 منظمات إقليمية وعدد من المنظمات العابرة للقارة أو ذات طابع خاص.

الغرض من قمة منتصف العام التنسيقية

وتابعت، أن قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي تأتي استكمالا لملفات الإصلاح الهيكلي والمؤسسي للاتحاد الإفريقي التي بدأت منذ عام 2017، وبدأت في المرحلة الأولى من خلال الاهتمام بمفوضية الاتحاد الأفريقي، بينما المرحلة الثانية تأتي لإعادة النظر في أدوار المنظمات الإقليمية أو التجمعات الاقتصادية بغرض منع الازدواجية وزيادة الكفاءة ورفع الفعالية.

وأكدت أن الهدف الرئيسي، هو شعور المواطنين الأفارقة بكون الاتحاد الإفريقي يقدم أمورا مفيدة، ويدعم كل الموضوعات والقضايا، فضلا عن إسهامه بشكل فعال في تقدم أفريقيا وجعلها قارة متحدة ينعم بها كل مواطن بالظروف المناسبة والرفاهية.