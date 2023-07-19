خبير مروري يكشف عن أسباب تلف إطارات السيارة: ابتعد عن شراء أنواع مجهولة

تعتبر الإطارات «الكاوتش» من أهم الأجزاء داخل السيارة بالنظر إلى عوامل الأمان، وبالتالي لابد من الاهتمام بها والحفاظ عليها من أي أعراض تلف، للحفاظ على سلامتك.. وترصد «الوطن» أسباب تلف الإطارات التي تؤدي إلى كوارث مرورية.

أسباب تلف الإطارات

وحول أسباب تلف الإطارات؛ قال اللواء أحمد هشام، مساعد وزير الداخلية الأسبق، الخبير المروري، إن أبرز أسباب تلف الإطارات؛ هو زيادة الحمل عليها عن الحد الأقصى للسيارة، حسب نوعها ووزنها، وعدم تناسب ضغط الهواء داخل الإطار مع سخونة الأسفلت، سواء بالزيادة أو النقص، لذا يجب مراعاة ضغط الهواء بصفة مستمرة، خصوصا عند السير على الطرق السريعة الطولية، لاسيما الطرق المطلة على الطرق الصحراوية.

السير بسرعة جنونية أو تجاوز السرعة المحددة

وأوضح الخبير المروري، في حديثه لـ«الوطن» أن من ضمن أسباب تلف الإطارات؛ السير بسرعة جنونية، أو تجاوز السرعة المحددة، لذا يفضل خفض السرعة للتقليل من احتكاك الإطارات بالأسفلت الساخن، والتأكد من الإطارات طبقا للمواصفات العالمية المعتمدة من وزارة التموين، وعدم شراء أنواع غير معروفة، والتأكد من وجود أي أجسام معدنية داخل الإطارات مثل المسامير والدبابيس وغيرها.