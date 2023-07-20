قرى المنيا بتفرح.. 9 مجمعات خدمية بديرمواس والعدوة جاهزة للافتتاح (صور)

عبَّر الأهالي في قرى مركزي ديرمواس والعدوة بمحافظة المنيا، عن فرحتهم بتوريد أثاث وتجهيز المجمعات الخدمية تمهيدا لافتتاحها وتشغليها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في تلك القرى، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

توريد أثاث وتجهيزات المجمعات الخدمية

وقال أحمد العمدة، المنسق العام لمبادرة حياة كريمة في محافظة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أعمال توريد أثاث وتجهيزات المجمعات الخدمية الـ32 في محافظة المنيا بنطاق قرى المراكز الخمسة المختارة في المرحلة الأولى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أدخلت الفرحة والسرور بين أهالي القرى المستهدفة.

وأضاف أنه وفقًا للتوجيهات الرئاسية والوزارية بسرعة تشغيل تلك المجمعات، تم توريد أثاث 9 مجمعات، وهي: عطف حيدر، والشيخ مسعود، وصفانية، وبني عامر في مركز العدوة، وتل بني عمران، وكفر خزام، وبني حرام، ونزلة البدرمان، ودلجا في مركز ديرمواس، وذلك في حضور الدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا، واللواء مساعد وزير الإنتاج الحربي.

أجواء احتفالية أثناء تنزيل الأثاث

وأوضح «العمدة» أن المتطوعين في المؤسسة بالقرى المذكورة غمرتهم الفرحة والسعادة أثناء تنزيل الأثاث وتخزينه داخل المجمعات بأجواء احتفالية، حيث شعر المواطنون بالابتهاج والسرور لقرب تشغيل هذه المجمعات الخدمية المتطورة، التي ستقدم خدماتها للمرة الأولى في تاريخ تلك القرى.

وتتضمن المجمعات الخدمية مركزًا تكنولوجيا ومكاتب للسجل المدني والشهر العقاري والبريد والتضامن الاجتماعي والتموين ومقرًا للمجلس الشعبي المحلي ورئاسة الوحدة المحلية وقاعة اجتماعات، وتعمل تلك المجمعات على تيسير تقديم الخدمات للمواطنين وتقليل التكدس على مكاتب الخدمات في المدن.