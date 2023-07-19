«حياة كريمة» تطلق مبادرة للتبرع بالمشاركة لشراء الكراسي المتحركة لذوي الهمم

تواصل مؤسسة حياة كريمة جهودها في مختلف القطاعات لدعم الأهالي وتوفير الخدمات التي يحتاجها الأهالي في مختلف المحافظات، وتمكين الفئات المستحقة من بينها ذوي الهمم، لذلك أطلقت «حياة كريمة» مبادرة للتبرع بالمشاركة في شراء كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت مؤسسة حياة كريمة: «نعمة المشي والحركة ماحدش بيعرف قيمتها غير اللي فاقدها، لأن وقتها مش بيقدر ينزل، يلعب، يشتغل، يتواصل مع الناس»، وتابعت «حياة كريمة» في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» قائلة: «لكن ممكن تشارك معانا في شراء كرسي كهربائي متحرك، هتسعد بيه إنسان، ويكون ثوابك كبير إن شاء الله».

طرق التبرع

وعن طرق التبرع لشراء كرسي متحرك، أوضحت مؤسسة حياة كريمة، أنه يمكن ذلك من خلال أي من الطرق التالية:

- الموقع الرسمي لمؤسسة حياة كريمة.. اضغط هنا

- أو رسالة نصية على رقم 9509، أو فودافون كاش، وفوري.

- أو رقم الحساب الموحد لينا في البنوك 45004500.

مؤسسة حياة كريمة

وتهدف مؤسسة حياة كريمة إلى الارتقاء بمستوى معيشة الأهالي والأفرادي، خاصة في القرى النائية والمحافظات التي تعاني نقص وقلة الخدمات، وذلك من خلال تدشين المشروعات التنموية والخدمية، وتحسين البنية التحتية، وتوصيل خدمات الحياة الكريمة إلى المنازل، فضلا عن القوافل الطبية المجانية، وغيرها من المبادرات والحملات.