فحص أكثر من 750 حالة بقافلة تنموية متكاملة بقرية بردنوها في المنيا

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، عن إطلاق قافلة تنموية متكاملة لقرية بردنوها بمركز مطاي، في إطار مشاركة الجامعة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري كنواة لبناء الجمهورية الجديدة.

توقيع الكشف الطبي على الأهالي

وأكد رئيس جامعة المنيا أن القافلة قدمت خدماتها التوعوية والطبية وتوقيع الكشف الطبي على ما يزيد عن 750 من أهالي القرية من الأطباء بكلية الطب والمستشفى الجامعي في تخصصات «الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - النفسية والعصبية - المسالك البولية - الجلدية - النساء والتوليد - العظام - القلب – الصدر»، وجرى صرف الأدوية مجاناً للحالات المستحقة من خلال فريق كلية الصيدلة، كما قامت كلية التمريض بتنظيم عدة من الندوات للتوعية الصحية عن الإدمان، والتوعية الصحية بأورام الثدي والفحص الذاتي للثدي، والتوعية الصحية في التعامل مع إصابات الأطفال، إلى جانب قيام أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية النوعية بإلقاء ندوة عن خطورة الهاتف المحمول على الأطفال وعلاقته بالتوحد وكيفية تجنب أخطاره.

مكافحة إلقاء المخلفات في المجاري المائية

وأضاف «فرحات» أنه خلال فعاليات القوافل الطبية استكملت الجامعة تنفيذ حملتها التوعوية لمكافحة إلقاء المخلفات في المجاري المائية والمساقي التي تم تبطينها خلال المشروع القومي لتبطين الترع، للحد من تلوث البيئة وانسداد الترع.