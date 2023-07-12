محمود حميدة يُبرز معالم واحة سيوة في فيلم وثائقي جديد

يستعد الفنان محمود حميدة، لتصوير فيلم وثائقي جديد، خلال الفترة القليلة المُقبلة، يُبرز من خلاله معالم واحة سيوة ومناظرها الطبيعية، وذلك بالتعاون مع شركة ديجيتايزد.

ويأتي اختيار محمود حميدة، لتقديم ذلك الفيلم الوثائقي، بعدما اعتاد على زيارة واحة سيوة بشكل دوري، والاستمتاع بمناظرها الطبيعية، والاستجمام والاستفادة بفوائدها العلاجية خاصة «حمام الرمال»، منذ أكثر من 20 عامًا.

دعم سياحي واقتصادي لتلك المنطقة

ويُعد هذا الفيلم المُرتقب، دعمًا على المستوى السياحي والاقتصادي لتلك المنطقة، ومن المُقرر انطلاق التصوير قريبًا بعد الانتهاء من مرحلة التطوير والتحضير.

وكشفت الشركة المنتجة في بيانٍ صحفي، أنّ محمود حميدة، قد تعاقد على مشروع آخر، مُتعلق بتسجيل سلسلة من الفيديوهات عن صناعة السينما لعرضها علي منصات التواصل الاجتماعي في الفترة المقبلة.

عرض فيلم «مطرح مطروح»

وفي سياق آخر، يترقب محمود حميدة عرض فيلمه الجديد «مطرح مطروح»، خلال الأيام القليلة المُقبلة، في دور العرض، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم شيماء سيف وكريم عفيفي وليلى أحمد زاهر ومحمد السعدني وسامي مغاوري وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان.

ويدور فيلم مطرح مطروح، في إطار من الكوميديا، في فترة الأربعينيات، من خلال ذهاب أسرة الفنان محمود حميدة الذي يجسد شخصية موظف حكومي، إلى المصيف، يتفاجأون بنشوب الحرب وتورطهم فيها ومن هنا تنطلق الأحداث.