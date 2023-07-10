«الري»: غلق الآبار الجوفية السطحية في واحة سيوة لمنع سحب المياه الجائر

كشف تقرير لوزارة الموارد المائية والري، حجم أعمال تطوير واحة سيوة التي تستهدف وضع حلولا جذرية لمشاكل الري والصرف، والحد من زيادة الملوحة بمياه «خزان الحجر الجيري المتشقق»، نتيجة الحفر العشوائي للآبار، والذي يُعد الخزان الرئيسي لإنتاج مياه الري بالواحة، فضلا عن حل مشكلة زيادة كميات مياه الصرف الزراعي والتي تسببت في ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالأراضي الزراعية بالواحة وهو الأمر الذي أثر سلباً على تلك الأراضي، إلى جانب غلق الآبار الجوفية السطحية لمنع سحب المياه الجائر.

حفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي

وأكد التقرير الصادر عن قطاع المياه الجوفية، أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة تنمية الواحة وتطوير الجسور والآبار والعيون الطبيعية، حيث يتم حفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية والتي كانت تسحب المياه من الخزان الجوفي السطحي بشكل جائر.

وأوضح التقرير أن أعمال التطوير تشمل دعم عدد من الجسور ببركة سيوة لتقليل الأضرار الناتجة عن ارتفاع مناسيب المياه خلال السنوات الماضية والتي أثرت سلباً على بعض الأراضي الزراعية والمباني والمنشآت السياحية الواقعة على البحيرة، كما تجري أعمال حفر قناة مفتوحة بطول 33 كيلومترا لنقل مياه الصرف الزراعي ببعض المصارف المؤدية لبركة سيوة إلى منخفض عين الجنبي شرق الواحة.

إنشاء محطة رفع أنطفير لنقل مياه الصرف الزراعي

وتابع أنه يجرى إنشاء محطة رفع أنطفير لنقل مياه الصرف الزراعي من مصارف أنطفير وسيوة الغربي وملول من خلال قناة بطول 5.70 كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة.

وأوضح التقرير أن أعمال التطوير تحظى باهتمام القيادة السياسية، وتتكامل فيها جهود مؤسسات الدولة المعنية (وزارة الموارد المائية والري - الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - كلية الهندسة بجامعة القاهرة)، لتطوير المنظومة المائية بطرق مستدامة تراعى كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحقق الاستقرار لأهالي الواحة مع استدامة موارد الواحة المائية للأجيال الجديدة.

وأضاف أن هذه المجهودات من شأنها استعادة الواحة لتوازنها البيئي، وتحقيق التوازن بين معدلات سحب المياه والمناسيب الآمنة لبرك الصرف الزراعي بالواحة، وما من شأنه بدء استرداد الواحة لعافيتها بعد تحسن حالة الأراضي الزراعية التي تدهورت خلال السنوات الماضية.