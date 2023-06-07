غرق شخص داخل «عين مياه» في واحة سيوة

لقي شخص مصرعه إثر وقوع حادث غرق داخل عين مياه جوفية كبيرة في واحة سيوة، منذ قليل، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى سيوة المركزي، وأخطرت مباحث قسم شرطة سيوة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

وصول الجثة المستشفى

واستقبلت مستشفى سيوة المركزي، اليوم الأربعاء، ضحية حادث غرق في سيوة ويدعي عبدالله إسماعيل محمد 69 سنة مقيم في منطقة رمل الحدادين بسيوة، وصول جثه هامدة غرق في عين منطقة أبو الليف بواحة سيوة.

وضع الجثة في الثلاجة

وجري توقيع الكشف الطبي علي الجثة من خلال مفتش الصحة في مستشفى سيوة المركزي، وإيداع الجثة داخل ثلاجة الموتي، تحت تصرف جهات التحقيق.

وانتقلت عقب وقوع الحادث مباحث قسم شرطة سيوة إلى موقع الحادث، وجاري المعاينة للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.