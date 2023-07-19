نائبة تثمن قرار العفو عن باتريك والباقر: نتطلع لمزيد من الإفراجات

ثمنت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن عدد من المحبوسين، من ضمنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، في استجابة سريعة منه سيادته لمجلس أمناء الحوار الوطني.

مها عبد الناصر: أتطلع لمزيد من قرارات العفو

وقالت عبد الناصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن القرار الرئاسي الأخير بالعفو عن باتريك زكي ومحمد الباقر، يمهد ويفتح الطريق لمزيد من الديمقراطية، لاسيما في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

كما أكدت عضو مجلس النواب، أنها تتوقع العديد من القرارات المماثلة، وتأمل وتتطلع لمزيد من الإفراجات، وقرارات العفو عن المحبوسين في قضايا الرأي أو القضايا السياسية، استكمالا لدور لجنة العفو الرئاسي، التي تم إعادة تفعيل دورها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية عام 2022.

قرار العفو عن باتريك زكي ومحمد الباقر

وقالت عضو مجلس النواب: «أرحب بقرار العفو عن باتريك زكي ومحمد الباقر وأتطلع لمزيد من الإفراجات عن سجناء الرأي، وفتح الطريق لتحول ديمقراطي للوصول بمصر إلى دولة ديمقراطية مدنية حديثة تتسع لكل المصريين كما نتمنى ونحلم جميعا».

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، من بينهم باتريك زكي ومحمد الباقر.