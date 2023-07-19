عضو لجنة العفو الرئاسي: قرار الرئيس يعكس إنصاته لمختلف القوى السياسية

ثمّن النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستخدام سلطاته الدستورية وإصدار قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

الحفاظ على المناخ السياسي القائم

وقال عضو لجنة العفو الرئاسي، في تصريح لـ«الوطن»، إن استخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية في الإفراج عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية يعبر بجلال عن إنصات القيادة السياسية المصرية لأصوات القوى السياسية المختلفة.

وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسي، أن القرار يشير الى حرص الرئيس على الحفاظ على المناخ السياسي القائم الآن في ظل الحوار الوطني، وفي ظل وجود لجنة العفو.

إنصات القيادة السياسية للتيارات المختلفة

وتابع طارق الخولي: «لقي هذا القرار ترحيبا كبيرا وواسعا في كل الأوساط السياسية المختلفة، وعبّر بصدق عن استماع القيادة السياسية للأصوات والتيارات المختلفة، وأعطى جرعات كبيرة من الأمل في المستقبل في قدرتنا على معالجة كل القضايا والتحديات، والحفاظ على المساحات المشتركة التي نسعى لبنائها جميعا».