مشيرة خطاب: قرار العفو الرئاسي يؤكد احترام مصر لتعهداتها بشأن حقوق الإنسان

ثمنت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستخدام سلطاته الدستورية، وإصدار قرار جمهوري، بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

وقالت رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، في تصريح لـ«الوطن»: «أثمن غاليًا قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن باتريك زكي ومحمد الباقر، ضمن أخرين»، مشيرة إلى أن هذا القرار يدل على أن مصر دولة تحترم الدستور وتحترم تعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان».

قرارات العفو تؤكد إيمان الرئيس بقيمة وفائدة حقوق الإنسان

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، على أن هذا القرار يأتي استمرارا لاهتمام الرئيس بترسيخ القناعة بقيمة وفائدة حقوق الإنسان، من أجل تحقيق السلام والأمن المجتمعي والعدل والرفاهية للكل مواطن مصري، مؤكدة على أن قرار العفو اليوم خطوة رائعة تتمنى أن تعقبها خطوات مماثلة.

وانتهزت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الفرصة لتثمين التعاون القائم بين المجلس القومي لحقوق الانسان ولجنة العفو الرئاسي.