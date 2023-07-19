علاء قريطم يشيد بقرارات العفو الرئاسي: توفر مناخ سياسي يعزز مسيرة التنمية

أشاد النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرارات العفو الرئاسي التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، مؤكدا أن الرئيس حريص على توفير مناخ سياسي يعزز مسيرة التنمية كي يتماشى مع الجمهورية الجديدة.

وأكد قريطم، خلال تصريحات له، أن القيادة السياسية حريصة على تهيئة الظروف المناسبة لنجاح الحوار الوطني من خلال الاستجابة لمطالب القائمين علي الحوار بالإفراج عن عدد من المحبوسين، مشددا على أن قرارات العفو تدفع الحوار الوطني للأمام؛ نظرا لما تهيئ له من مناخ إيجابي يدعم مساره من أجل مستقبل مشرق لأبنائه ومنحهم فرصة جديدة للحياة والاندماج مرة أخري بالمجتمع.

كما توجه قريطم بالشكر للرئيس السيسي على قراراته بالإفراج عن عدد من المحبوسين الصادر في حقهم أحكام قضائية واجبة النفاذ، مشيرا إلى أن تلك القرارات تثلج صدور المصريين وتدخل الفرحة على الأسر المصرية.