طرح فيلم «الملحد» في السينما نهاية أغسطس المُقبل

بعد فترة طويلة من التأجيل، قررت الشركة المنتجة لفيلم «الملحد» بطولة الفنان أحمد حاتم، لطرح الفيلم في دور العرض، نهاية شهر أغسطس المُقبل، ليُشارك رسميًا في موسم أفلام صيف 2023، وذلك حسبما قال مصدر لـ«الوطن».

ويتعاون المخرج محمد جمال العدل، للمرة الثانية مع الكاتب إبراهيم عيسى في فيلم «الملحد»، وذلك بعد تجربتهما الأولى في فيلم «صاحب المقام»، ويناقش الفيلم قضايا التطرف الديني والإلحاد، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم محمود حميدة، حسين فهمي، شيرين رضا، أحمد حاتم، تارا عماد بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين.

أبرز أفلام صيف 2023

ويُشارك في موسم أفلام صيف 2023، عددًا كبيرًا من الأفلام، منها «البريمو» بطولة محمد هنيدي، و«ع الزيرو» لـ محمد رمضان، و«فوي فوي فوي» لـ محمد فراج، غيرها.

ماندو العدل يُجدد التعاون مع أحمد حاتم

في سياق آخر، يواصل المخرج ماندو العدل، تصوير فيلمه الجديد «حدوتة الأيام الباقية» والذي يتعاون فيه مع الفنان أحمد حاتم، وكارمن بصيبص، ومريم الخشت، ومراد مكرم، وهو من تأليف محمد صادق.