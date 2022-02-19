رسالة مصطفى درويش لـ إبراهيم عيسى بعد اعتذاره عن فيلم الملحد: «أنا مش شيخ»

قال الفنان مصطفى درويش، إنَّ انسحابه من فيلم «الملحد» جاء بعد رفضه لبعض آراء الكاتب إبراهيم عيسى المتعلقة ببعض الأمور الدينية، ترجع لدفاعه عن دينه فقط، ولا يعتبر نفسه شيخًا، خصوصًا أنه انتظم في أداء الصلاة منذ وقت قريب.

وكتب مصطفى درويش، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «الأزهر قال كلمته ونصر الحق، ممكن مسمعش صوت معارض لو سمحتم، لأن احنا مرجعيتنا للأزهر وأنا ولا شيخ ولا حاجة، أنا لسه بادئ انتظم في الصلاة من قريب، وكان بعد مشكلة حصلت لي، فقربت من ربنا».

مصطفى درويش: اعتذرت عن فيلم الملحد بالرغم من احتياجي للمال

وتابع: «اعتذاري عن فيلم الملحد جاء في أصعب ظروف محدش عارف عنها حاجة، محتاج ماديات فعلا ومحتاج شغل لأني لسه في أول الطريق، فأكيد اعتذاري عنه كان على عيني، بس ديني أهم وأنا لا غلطت في الأستاذ إبراهيم ولا غلط في حد».

واستطرد قائلا: «أنا بس أخدت قرار أدافع عن الصلاة اللي بصليها والإسلام اللي هو ديني ودين امتي، ولو كان الأستاذ غلط في أي ديانة مسيحية أوغيرها كان هيبقى نفس موقفي، أنا مسلم مؤمن بكل الرسل والديانات السماوية ومقبلش حد يشكك في الكتب السماوية واسكت، نقفل الموضوع ده علشان أخد أكبر من حجمه».

مصطفى درويش: أرفض التشكيك في الديانات السماوية

وكان الفنان مصطفى درويش، قد أعلن انسحابه من فيلم «الملحد»، للكاتب إبراهيم عيسى والمخرج ماندو العدل، وذلك بعد إنكار الأول لرحلة الإسراء والمعراج.

وكتب مصطفى درويش عبر حسابه بموقع فيس بوك: «قررت أنا مصطفى درويش بمقاطعة أي برنامج لإبراهيم عيسى، والاعتذار عن فيلم الملحد اللي صورت فيه 4 أيام بسبب إن مؤلف القصة هو إبراهيم عيسى، لأن واضح إن الحرب دي ممنهجة وأنا مقبلش أبدا أكون أداة للحرب ضد ديني ولو الثمن هيكون ايه».

واستكمل «درويش» قائلا: «أسف جدا وبعتذر لكل فريق العمل مش هكمل في القرف ده، ملحوظة فيلم الملحد قصة مافيهاش أي حاجة تشجيع على الإلحاد علشان بس احترام لصناع العمل وأبطاله».