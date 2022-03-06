حسين فهمي عن دوره في فيلم «الملحد»: «مش خايف من النقد»

يستعد الفنان حسين فهمي، خلال الفترة المقبلة لاستكمال تصوير فيلمه الجديد «الملحد» للمخرج محمد جمال العدل، الذي يشارك في بطولته بجانب عدد من النجوم من بينهم محمود حميدة، شيرين رضا وأحمد حاتم، وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الفيلم عمل مهم جدا حيث يتطرق إلى مشكلة الإلحاد داخل مجتمعتنا.

وعبر حسين فهمي عن عدم قلقه من الهجوم الذي قد يثيره الفيلم وقت عرضه بسبب طبيعة القضايا التي يناقشها، قائلا إنه لا يخشى الهجوم لأنه تعرض لانتقادات كثيرة على مدار تاريخه الفني سواء لكونه فنانًا أو بسبب الأعمال الفنية التي شارك بها، وطالب من المهاجمين أن ينتظروا عرض الفيلم أولًا قبل الهجوم عليه، خاصة أنه يتطرق إلى ظاهرة موجودة بالفعل في المجتمع، ودور السينما الحقيقي هو الاشتباك مع قضايا الواقع.

حسين فهمي: «الملحد» فيلم مهم

ويتعاون المخرج محمد جمال العدل، للمرة الثانية مع الكاتب إبراهيم عيسى في فيلم «الملحد»، وذلك بعد تجربتهما الأولى في فيلم «صاحب المقام»، ويناقش الفيلم قضايا التطرف الديني والإلحاد، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم محمود حميدة، حسين فهمي، شيرين رضا، أحمد حاتم، تارا عماد بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين.

تكريم حسين فهمي في الأقصر الأفريقي

ويتواجد الفنان حسين فهمي في مدينة الأقصر، حيث تم تكريمه في حفل افتتاح الدورة الـ11 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بجائزة «إنجاز العمر» عن إسهاماته الفنية على مدار مشواره الطويل، وأقيمت ندوة تكريم الفنان الكبير، أمس، على هامش فعاليات المهرجان، والتي تحدث فيها عن أبرز المحطات في مشواره الفني، وحرص على حضورها عدد كبير من الفنانين والسينمائيين من بينهم محمود حميدة، المخرج مجدي أحمد علي، المخرج عمر عبد العزيز، بالإضافة إلى الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، وعدد من النقاد.