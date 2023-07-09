ماندو العدل يعلن انطلاق تصوير فيلم «حدوتة الأيام الباقية».. بطولة أحمد حاتم

أعلن المخرج محمد العدل، انطلاق تصويره فيلمه الجديد الذي يحمل اسم «حدوتة الأيام الباقية»، مشيرًا إلى أن الاسم مؤقت لحين الاتفاق على اسم نهائي، وذلك عبر حسابه على «فيس بوك»، إذ ظهر وهو يقف ممسكًا بين يديه «كلاكيت».

انطلاق تصوير «فيلم حدوتة الأيام الباقية»

وقال المخرج محمد العدل الشهير بـ«ماندو» عبر حسابه على «فيس بوك»، إن فيلم «حدوتة الأيام الباقية» من إنتاج أحمد السبكي، تأليف محمد صادق، بطولة أحمد حاتم، كارمن بصيبص، مريم الخشت ومراد مكرم.

فيلم رومانسي

وأشار ماندو العدل، إلى أن فيلم «حدوتة الأيام الباقية»، تدور أحداثه في إطار رومانسي مختلف كثيرا، معربًا عن أمنياته في أن ينال الفيلم بعد الانتهاء من تصويره إعجاب الجمهور.

ويتعاون المخرج ماندو العدل وأحمد حاتم، في فيلم «يحيى»، للكاتب إبراهيم عيسى، بطولة شيرين رضا، محمود حميدة، حسين فهمي وتارا عماد، ورغم الانتهاء من تصويره منذ فترة طويلة، لم يعلن موعد طرحه بالسينمات.