إصابة شخصين في تصادم سيارتين بوادي النطرون

أصيب شخصان بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي في الكيلو 40 على الطريق الدولي العلمين وادي النطرون، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتقديم الإسعافات الأولية لهما، ونقلهما إلى أقرب مستشفى.

مصابين حادث طريق وادي النطرون الدولي

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي، مساء اليوم، مصابين بحادث العلمين وادي النطرون، مريم خالد عادل 29 سنة من القاهرة، تعاني من اشتباه خلع في الكتف الأيسر، وإسماعيل مروان مصطفي 29 سنة من القاهرة، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وجاري استكمال الرعاية الطبية العاجلة لهما من عمل الأشعة وإجراء التحاليل الطبية اللازمة، حتي تماثلهما للشفاء.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق العلمين وادي النطرون إلي موقع الحادث، وجاري المعاينة والفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.