ارتفاع عدد المصابين في حادث طريق العلمين إلى 10 أشخاص «أسماء»

ارتفع عدد المصابين في حادث تصادم سيارتين ميكروباص وربع نقل، منذ قليل، على طريق «العلمين - وادي النطرون» إلى 10 مصابين، وجرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

ووصل إلى مستشفى العلمين النموذجي مصابي الحادث، وهم مصطفى عبدالله هاشم 41 سنة، من القليوبية، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح بفروة الرأس وكدمة شديدة بالظهر وكدمات وسحجات بالجسم، وعلي محمد رأفت 23 سنة، من الدقهلية، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم، ومرسي إبراهيم حمادة 33 سنة، من الدقهلية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة شديدة بالظهر وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد سامي المصيلحي 26 سنة، من المنوفية، كدمات وسحجات بالجسم.

كما أصيب محمود إسماعيل إبراهيم 33 سنة، من الدقهلية، باشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات وسحجات بالجسم، وزكي علاء الدين حامد 33 سنة، من الدقهلية مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، ونشوى السعيد السيد 37 سنة، من الدقهلية، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمود السيد رزق 34 سنة، من الدقهلية، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وبسنت متولي عكاشة، 22 سنة من الدقهلية مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم، وباسم هلال المنسي 32 سنة، من الدقهلية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة شديدة بالظهر وكدمات وسحجات بالجسم.

رعاية طبية عاجلة

وجار تكثيف الرعاية الطبية من خلال الفريق الطبي بمستشفى العلمين وتقديم الخدمات الطبية العاجلة لجميع المصابين.