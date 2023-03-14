إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق «العلمين - وادي النطرون»

أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين منذ قليل، الأولى ربع نقل، والأخرى ميكروباص، على طريق «العلمين - وادي النطرون».

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم الإسعافات الأوليه لهم، وأخطرت شرطة تأمين الطريق، اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح بالحادث.

وصول المصابين إلى المستشفى

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي مصابي حادث التصادم، وجارٍ تقديم الرعاية الطبيه لهم، من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، وعمل الفحوصات الطبيه العاجلة، وإجراء الأشعة والتحاليل، وتقديم الدعم الطبي.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت على الفور شرطة تأمين طريق العلمين وادي النطرون، إلى موقع الحادث، وجارٍ الفحص للتعرف على أسباب وقوعه، والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.