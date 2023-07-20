إصابة 3 بينهم طفلة في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

أُصيب خلال الساعات الأخيرة 3 أشخاص بينهم طفلة فى حوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحوادث

تلقت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ إشارة بوصول مستشفى كفر الشيخ العام 3 مصابين في حوادث متفرقة بمراكز ومدن المحافظة، وتقديم الإسعافات اللازمة لهم.

بالفحص تبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، إصابة كل من، «م.ا.ر»، 40 سنة، بجروح وكدمات فى مشاجرة بقرية المرازقة، بمركز قلين، و«ع.ا.ع.ع»، 65 سنة من قرية الورق، بمركز سيدي سال بكسور لسقوطه من علو، فيما أُصيبت الطفلة «م.م ص»، 3 سنوات، من مدينة كفر الشيخ، باشتباه كسور للسقوط من علو.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، والحالات مستقرة باستقبال المستشفى تحت الملاحظة والعلاج.