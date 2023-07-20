عاجل.. هل يحتفظ الأهلى بدرع الدورى القديم بعد استلامه؟.. اتحاد الكرة يرد

حسم مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم الجدل بشأن أنباء احتفاظ النادي الأهلي بدرع الدوري المصري بعد حصد الدرع بالشكل القديم لآخر مرة على أن يكون هناك درع جديد بداية من الموسم المقبل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للوطن سبورت : "الأهلي لن يحتفظ بدرع الدوري الحالي على الرغم من عدم تسليمه لأي نادي آخر خلال السنوات المقبلة ولكنه سيتواجد في متحف وتراث اتحاد الكرة المصري وسنحصل عليه خلال الفترة المقبلة".

الأهلي يتوج بلقب الدوري للمرة الـ43 في تاريخ

هونجح النادي الأهلي في التتويج بدرع الدوري للمرة الـ43 في تاريخه، حيث توج باللقب بعد غياب عامين عقب تتويج القلعة البيضاء باللقب خلال آخر عامين.

النادي الأهلي، احتفل بدرع الدوري عقب مباراة حرس الحدود التي أقيمت أمس، باستاد القاهرة الدولي وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ33.