عاجل.. كولر يفاجئ لاعبي الأهلي قبل مواجهة الحرس في الدوري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الثلاثاء؛ استعداداً لمواجهة حرس الحدود في الثامنة والنصف مساء غد الأربعاء، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير اليوم الثلاثاء، ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكراً مغلقاً الليلة، استعدادًا لموقعة التتويج أمام الفريق العسكري.

ويدرس مارسيل كولر، استدعاء كل لاعبي الفريق لمباراة اليوم، لحضورها سواء من القائمة أو من المدرجات، للاحتفال بلقب الدوري الـ43 في تاريخ النادي، حيث سيتم استلام الدرع عقب نهاية مباراة غدا، وفقًا لمصادر مطلعة.

وجهز المدرب السويسري مارسيل كولر، الخطة المناسبة لحسم الفوز ومواصلة الانتصارات، والحفاظ على سجله في البطولة الحالية دون أي خسارة، بعد أن تسلَّم التقرير الفني الخاص بفريق حرس الحدود، والذي يشمل كل المعلومات الخاصة بالمنافس، ونقاط القوة والضعف وأبرز لاعبيه واللاعبين المتوقع غيابهم عن موقعة غدا.

ويعقد المدير الفني محاضرة فنية خاصة مع لاعبيه مساء اليوم، لشرح خطة مباراة اليوم، وطريقة اللعب التي سيخوض بها مباراة الفريق العسكري.

وتوج الأهلي بلقب الدوري رقم 43 في تاريخه رسميًا، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي.