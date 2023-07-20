وفاة الشاعر الغنائي أحمد شعير.. كتب أغنية مشهورة لـ خالد عجاج

توفى منذ قليل الشاعر الغنائي الكبير أحمد شعير، حسبما أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية.

«شكى حكى» لـ خالد عجاج أبرز أغنياته

ونشرت الجمعية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبر الوفاة «توفي إلى رحمة الله الشاعر الكبير أحمد شعير عضو الجمعية، ويتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملين بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه».

يذكر أن من أشهر أعمال الفنان الراحل أغنية شكى حكى التي قدمها الفنان خالد عجاج في مطلق تسعينيات القرن الماضي.