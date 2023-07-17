أحمد الطاهري عبر برنامج «60 دقيقة»: الفنان أحمد وفيق «شاعر ورسام وممثل»

قال الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إنه سيقدم حلقات خاصة من برنامج «60 دقيقة»، على قناة «إكسترا نيوز»، موضحًا: «هذه الحلقات سنستضيف فيها ضيوفا مختلفين، وأتمنى أن يكون الكلام مختلفا، ستجدوننا في الإسكندرية والعلمين ومطروح ورأس البر، وكل مصايف مصر».

ضيف اليوم شاعر ورسام وممثل مسرح

وأضاف «الطاهري»، خلال تقديمه حلقة اليوم الاثنين، من برنامج «60 دقيقة»، على قناة «إكسترا نيوز»: «اخترنا أن نكون معكم اليوم من الإسكندرية التي تتميز بجمالها وتفاصيلها وذكرياتها».

وتابع أحمد الطاهري: «ضيفنا اليوم ليس ضيفا عاديا، فهو شاعر، رسام، وممثل مسرح ودراما، كما أنه معروف باستخدامه لمنصات التواصل الاجتماعي، هو الفنان أحمد وفيق».