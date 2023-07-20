عاجل.. الأرض تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها.. وهذا تأثيرها على مصر

موجة غير مسبوقة من ارتفاع درجات الحرارة، تضرب نصف الكرة الشمالي حطمت خلالها درجة حرارة الأرض الأرقام القياسية، حسبما صرح الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، لافتًا إلى أن نصف الكرة الشمالي يسجل موجة حرارة غير مسبوقة وأرقاما قياسية، مؤكدًا أن القبة الحرارية تؤثر بشكل كبير على الدول العربية.

بعض دول أوروبا كسرت حاجز 50 درجة مئوية

ولفت القياتي إلى أن الحرارة كسرت في بعض الدولة الأوروبية حاجز الـ50 درجة مئوية، في الوقت الذي سجَّلت فيه بعض المدن المصرية 44 درجة كأعلى درجة حرارة متوقعًا أن تستمر الموجة لمنتصف الأسبوع المقبل، مشددًا على أن نسبة الطاقة الحرارية الصادرة من الشمس في أقصى درجاتها.

تحذيرات من تأثر الاتصالات والراديو

وبحسب «BBC» فإن العلماء يتوقعون حدوث نشاط قوي للتوهج الشمسي قد يؤثر على الاتصالات وقد يتسبب في تدمير بعض الأقمار الصناعية.

وأعلن معهد فيدوروف للجيوفيزياء التطبيقية في موسكو إنه من الممكن حدوث توهجات شمسية من المتوقع أن تؤدي إلى انقطاع موجات الراديو القصيرة.

وحذرت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية ناسا من هذه الموجات التي يمكن أن تؤثر على المجال المغناطيسي للأرض مع احتمال إتلاف أقمار صناعية ومعدات الاتصالات.